Heftige Unwetter im Osten

von Mona Trebing 16.08.2023 | 14:00 |

Unwetter haben in der Nacht besonders in Brandenburg an der Havel für schwere Schäden gesorgt. Dächer wurden abgedeckt und Bäume entwurzelt. Auch in Thüringen standen Straßen unter Wasser.