Hamburgs ältestes Straßenmagazin

von Martin Niessen 01.11.2023 | 14:00 |

Am 31.10. feiert eine der ältesten Straßenzeitschriften Deutschlands "Hinz und Kunzt" ihren 30. Geburtstag. In Anlehnung an ein Gedicht von Lessing entstand die Obdachlosenzeitschrift als eine der ersten vor 30 Jahren.