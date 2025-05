Hamburg hilft Erdbebenopfern

von R. Zimmermann von Siefart 08.02.2023 | 14:00 |

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Anteilnahme in Deutschland groß. In Hamburg wurde ein Supermarkt zur Sammelstelle für Sachspenden. Die türkische Gemeinde Hamburg koordiniert Hilfskonvois.