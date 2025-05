Gewalt in Schwimmbädern

von Roman Leskovar 13.07.2023 | 14:00 |

Wegen mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen hat das Columbiabad in Berlin jetzt geschlossen. Doch was kann man gegen Gewalt in Schwimmbädern tun – ist eine erhöhte Polizeipräsenz nötig?