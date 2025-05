Entlastung in der Notaufnahme

von Christel Haas 11.04.2023

Wer zur Notaufnahme der Mainzer Uniklinik will, wird zuerst in einer vorgeschalteten Arztpraxis untersucht. So wird die Notaufnahme entlastet, denn die ist maßlos überlastet. Das Modellprojekt ist teuer, kommt aber an.