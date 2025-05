Endspurt Landtagswahl Schleswig-Holstein

von Sohad Khaldi 06.05.2022 | 14:00 |

Es ist Wahlkampf-Endspurt der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, am Sonntag wird sich zeigen, ob weiter die Jamaika-Fahne weht. Wie sieht die politische Stimmung im Land so kurz vor der Wahl aus?