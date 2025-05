Drohnen liefern Supermarkteinkauf

von Daniel Thoma 10.11.2023 | 14:00 |

In Südhessen können Land-Bewohner über die App „Liefer-Michel“ Waren aus dem Supermarkt bestellen, die per Drohne geliefert werden. Das Projekt der Frankfurter University of Applied Sciences wird vom Bund unterstützt.