Diskussion um Atomausstieg

von Winnie Heescher 11.04.2023 | 14:00 |

Am Samstag sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Kritiker warnen vor möglichen Engpässen in der Energieversorgung. Wegen des Ukraine-Krieges wurde die Laufzeit bereits verlängert.