Das Herz auf dem Eis

von Thomas Bärsch 30.01.2023 | 14:00 |

Mariya Kadieva war in der Ukraine als Eiskunstläuferin bekannt. Nach Ausbruch des Krieges ist die 17-Jährige in das Deutsche Zittau geflohen. Hier begeistert sie Jung und Alt mit ihrem Talent und gibt Training in der lokalen Eishalle.