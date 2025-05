Bundespräsident Steinmeier besucht Kiew

von Ines Trams 25.10.2022 | 14:00 |

Während Russland den Krieg in der Ukraine fortsetzt, stellen die G7 in Berlin die Weichen für den Wiederaufbau des Landes. Bundespräsident Steinmeier setzt vor Ort in Kiew ein Zeichen der Solidarität.