BUND klagt gegen Wolfsverordnung

von Julian Schmidt-Farrent 09.06.2023 | 14:00 |

In Deutschland gibt es immer mehr Wölfe - vor allem für Schäfer ein Problem. In Bayern ist deshalb eine scharfe Wolfsverordnung in Kraft getreten. Ein gerissenes Tier reicht für die Abschuss-Erlaubnis. Der BUND klagt dagegen.