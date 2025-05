BSI-Lagebericht

von Heike Slansky 02.11.2023 | 14:00 |

Cyberkriminelle verschlüsseln Daten und fordern Lösegeld in Bitcoins. Diese Erpressungen nehmen in der deutschen Wirtschaft zu. Das BSI spricht von einer kritischen Lage, denn täglich werden neue Schwachstellen in Softwareprodukten registriert.