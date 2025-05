Bio-Tonnen-Kontrolle

von Anita Theiss 26.10.2023 | 14:00 |

Der Bodenseekreis sagt Störstoffen den Kampf an: So nennt sich Abfall, der nicht in die Biotonne gehört. Kontrolleur Timo Boss, Qualitätsmanager im Abfallwirtschaftsamt, kontrolliert deswegen Biotonnen auf Störstoffe und verteilt rote Karten.