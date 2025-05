Besserer Schutz vor Hochwasser im Wald

von Angela Ebhardt 17.02.2023 | 14:00 |

Bei Starkregen kann viel Wasser in Bäche stürzen. Mit der Verschließung von Gräben und der Aufschüttung von Erddämmen lässt sich Regenwasser in den Wald ableiten, der so zum Schutz vor Hochwasser beitragen kann.