Berlin klimaneutral bis 2023?

von Markus Gross 24.03.2023 | 14:00 |

Berlin soll bis 2030 klimaneutral werden. Das will ein Klimabündnis per Volksentscheid erreichen. Die Abstimmung am 26. März, über ein mögliches Gesetz fällt genau in die Phase der Koalitionsverhandlungen.