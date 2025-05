Nach Bedrohungslage an Hamburger Schulen

von Steffen Wachs 09.11.2023 | 14:00 |

In Hamburg hatten gestern Schüler eine Lehrerin in Blankenese mit Spielzeugpistolen bedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in einer Schule in Bahrenfeld. Vier Kinder wurden vorläufig festgenommen.