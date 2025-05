Baerbock in der Ukraine

von Dara Hassanzadeh 10.05.2022 | 14:00 |

Außenministerin Baerbock ist als erstes deutsches Kabinettsmitglied seit Beginn des Krieges in die Ukraine gereist. Heute ist sie in Butscha eingetroffen und besucht außerdem die deutsche Botschaft in Kiew.