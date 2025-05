Arbeitsminister plant Job-Turbo

von Bernd Benthin 20.11.2023 | 14:00 |

Arbeitsminister Heil will mehr Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren, um so den Fachkräftemangel auszugleichen. Bisher sind die Wege zu kompliziert. Ein zentrales Thema beim Job-Gipfel.