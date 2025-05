Aprilwetter im März

von Nils Mooney 28.03.2023 | 14:00 |

Stark wechselhaftes Wetter zieht in den letzten Tagen über Deutschland. Die plötzlichen Wetterumschwünge haben vielerorts für Unfälle gesorgt. So auch in Bayern, wo nach einem Unfall 100 Liter Diesel ausgelaufen sind.