"Air Defender"-Manöver

von Britta Buchholz 07.06.2023 | 14:00 |

In der kommenden Woche wird im Luftraum über Deutschland das Nato-Militär-Manöver "Air Defender 23" geübt. In dem elftägigen Manöver wird ein Angriff auf Rostock simuliert an dem bis zu 10.000 Soldaten beteiligt sind.