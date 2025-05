AfD auch in Sachsen am Scheideweg

von Thomas Bärsch 17.06.2022 | 14:00 |

Am 11.Juni fanden die Landratswahlen in Sachsen statt. Die AfD errechnete sich gute Chancen, konnte aber in keinem Landkreis eine Mehrheit erzielen. Im Gegensatz zur CDU, die bisher drei Landkreise gewann.