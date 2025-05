9-Euro-Ticket auf dem Land

von Florian Kortschik 02.06.2022 | 14:00 |

Gestern ging das 9-Euro-Ticket an den Start. Doch nicht alle haben was davon: In ländlichen Gebieten, in denen der ÖPNV schlecht ausgebaut ist, ist ein Umstieg auf Bus und Bahn nicht attraktiv.