30 Jahre Rostock-Lichtenhagen

von Susanne Seidl 25.08.2022 | 14:00 |

Vor 30 Jahren griffen mehrere Hundert Menschen in Rostock-Lichtenhagen ein Wohnheim für vietnamesische Gastarbeiter an. In Erinnerung an die Tragödie nimmt Bundespräsident Steinmeier an einer Gedenkveranstaltung in Rostock teil.