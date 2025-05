Grafiken

AKW Saporischschja - so wird dort gekühlt

von Jochen Spieß 16.06.2023 | 17:00 |

Erklärt in 3D: Ein kompaktes Sicherheitssystem kühlt die verbliebenen Brennstäbe. In kleineren Sprühbecken kühlt aufgeheiztes Wasser an der Luft ab und wird zurückgepumpt.