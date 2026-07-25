Tadej Pogacar vor dem Gesamtsieg:Tour de France: Carapaz gewinnt die Königsetappe
von Christoph Schneider
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Der Ecuadorianer Richard Carapaz hat auf der vorletzten Etappe der Tour de France seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Tadej Pogacar fährt in Gelb nach Paris.
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