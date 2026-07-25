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Tour de France: Richard Carapaz gewinnt die Königsetappe

Tadej Pogacar vor dem Gesamtsieg:Tour de France: Carapaz gewinnt die Königsetappe

von Christoph Schneider

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Der ecuadorianischer Radrennfahrer Richard Carapaz fährt bei der 20. Etappe der Tour de France den Berg hoch

Der Ecuadorianer Richard Carapaz hat auf der vorletzten Etappe der Tour de France seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Tadej Pogacar fährt in Gelb nach Paris.

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