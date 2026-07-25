Tadej Pogacar vor dem Gesamtsieg : Tour de France: Carapaz gewinnt die Königsetappe

von Christoph Schneider 25.07.2026 | 19:20 |

Der Ecuadorianer Richard Carapaz hat auf der vorletzten Etappe der Tour de France seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Tadej Pogacar fährt in Gelb nach Paris.