Handlungsbedarf bei Sportförderung:Johannes Herber: "Kleinste Einheit im System fördern"
|
Ist die deutsche Sportförderung ausreichend, um internationale Medaillen zu holen? Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, sieht großen Handlungsbedarf.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Thema