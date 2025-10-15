  3. Merkliste
Herber sieht Handlungsbedarf bei Sportförderung

|

Johannes Herber

Ist die deutsche Sportförderung ausreichend, um internationale Medaillen zu holen? Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, sieht großen Handlungsbedarf.

Quelle: Reuters

