  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

WM-Qualifikation - Nagelsmann: "An die Leistungsgrenze gehen"

WM-Quali gegen Luxemburg:Nagelsmann: "An die Leistungsgrenze gehen"

|
Julian Nagelsmann

Vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Luxemburg spricht Bundestrainer Julian Nagelsmann mit ZDF-Reporterin Lili Engels.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Bundesliga 10. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights