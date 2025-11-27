  3. Merkliste
Europa League: Stuttgart mit Rückenwind in die Niederlande

Deniz Undav (VfB Stuttgart) jubelt über sein Tor zum 3:3 im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund.

Der VfB Stuttgart reist mit Rückenwind zum Europa-League-Spiel in die die Niederlande. Gegen die Go Ahead Eagles Deventer soll der dritte Sieg im fünften Spiel her.

