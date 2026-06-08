Iran greift Israel an: Was bedeutet die neue Eskalation?

In der Nacht zum Montag attackierte Iran erstmals wieder Israel. Während Tel Aviv über Gegenmaßnahmen nachdenkt, drängt der US-Präsident auf Zurückhaltung. Ein Überblick.

Was bedeutet die neue Eskalation zwischen Iran und Israel?

Ein Flugkörper fliegt während eines iranischen Raketenangriffs über den Himmel Zentral-Israels. Quelle: dpa

Nach einem israelischen Angriff auf die Hisbollah-Miliz im Libanon hat Iran erstmals seit zwei Monaten Israel wieder mit mehreren Raketenwellen angegriffen.

Das weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Zugleich gefährdet die jüngste Eskalation auch ein mögliches Abkommen zwischen Iran und den USA. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage:

Warum ist es gerade jetzt zu den Angriffen gekommen?

Iran reagierte mit seinen Raketensalven am späten Sonntagabend auf neue Angriffe Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut am Sonntagnachmittag. Die israelische Armee hatte in den als Dahija bekannten Vororten, die als Hochburg der libanesischen Hisbollah gelten, "Terroristen-Hauptquartiere" der Miliz angegriffen. Davor war der Norden Israels erneut vom Libanon aus von der Hisbollah mit Raketen angegriffen worden.

Erst in der Nacht zum Donnerstag hatten sich Israel und der Libanon nach US-Vermittlung eigentlich auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe in dem Konflikt geeinigt. Die Hisbollah lehnte die vereinbarten Bedingungen ab. Kurz darauf erfolgten neue Angriffe der Miliz.

Die Hisbollah ist einer der wichtigsten Verbündeten Irans. Israel bekämpft die Hisbollah im Süden des Libanons mit Bodentruppen, fliegt aber immer wieder auch Luftangriffe in anderen Landesteilen. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass weitere israelische Angriffe auf den Großraum Beirut als neuer Eskalationsschritt in der regionalen Konfrontation gewertet würden.

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Wie ist die aktuelle Lage?

Israelischen Medienberichten zufolge feuerte der Iran rund zehn Wellen an Raketen auf Israel ab. Die Raketen konnten nach Armeeangaben alle abgefangen werden.

Zunächst war von einer Verletzten in Israel die Rede. Israel wollte Medienberichten zufolge hart auf die Angriffe reagieren. Ein israelischer Militärsprecher sagte, der Iran habe mit den neuen Raketenangriffen einen "schweren Fehler" begangen.

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Wie reagieren die USA auf die Angriffe?

Für US-Präsident Donald Trump stellen die neuen Angriffe einen zweifachen Rückschlag dar. Zum einen behindern sie seine Bemühungen, eine Waffenruhe im Libanon und eine israelisch-libanesische Annäherung zu vermitteln. Zum anderen fordert Teheran in den Verhandlungen mit Washington um eine Beilegung des Iran-Kriegs auch eine Einstellung der Kämpfe im Libanon.

Nach den Raketenangriffen wollte Trump einem Bericht des Nachrichtenportals "Axios" zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in einem Telefonat dazu auffordern, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten.

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Was bedeutet das für die Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran?

Trump dürfte weiterhin darauf hoffen, ein Rahmenabkommen mit Teheran abzuschließen. Dem Sender Fox News zufolge sagte er, er würde Iran raten, nach dem Abfeuern seiner Raketen an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ein Abkommen zu schließen.

Er zeigte sich "Axios" gegenüber erneut zuversichtlich, zeitnah eine Einigung erzielen zu können: Washington und Teheran seien auf dem Weg zu einem "guten" Abkommen. Er wolle nicht, dass es wegen der aktuellen Ereignisse scheitert.

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Quelle: dpa