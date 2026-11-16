In Alaska gewinnt jedes Jahr ein dicker Braunbär. Für Matt Johnson, Ranger im Katmai-Nationalpark, steckt hinter der Fat Bear Week mehr als ein kurioser Wettbewerb.

Quelle: C. Loberg

Welcher Braunbär hat sich die größten Fettreserven für den Winter angefressen? Diese Frage stellten sich in der vergangenen Woche Menschen aus aller Welt bei der Fat Bear Week im Katmai-Nationalpark im US-Bundesstaat Alaska.

Vorher-Nachher-Fotos zeigen die Tiere im Früh- und Spätsommer - mit deutlichen Gewichtsunterschieden. Der Bär, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Sieger gekürt.

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Livestreams bringen Bären ins Wohnzimmer

Die Fat Bear Week hat sich seit ihrem Start vor zwölf Jahren zu einer internationalen Sensation entwickelt. Allein im vergangenen Jahr beteiligten sich laut Katmai-Nationalpark fast zwei Millionen Menschen an der Abstimmung.

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Für den globalen Erfolg sorgen auch die Livestream-Kameras von Explore.org. Sie ermöglichen Zuschauenden weltweit einen Einblick in eine Wildnis, die schwer zu erreichen ist und von vielen nicht besucht werden kann, so Johnson.

Die Webcams ermöglichen es Menschen auf der ganzen Welt, die Bären, ihre Persönlichkeiten und ihren Unterhaltungswert kennenzulernen - und sie ganz bequem vom eigenen Wohnzimmer aus zu beobachten. „ Matt Johnson, Ranger im Katmai-Nationalpark

Die Kameras zeigen die Bären nicht nur während der Fat Bear Week, sondern bereits über den Sommer hinweg. So können Zuschauende verfolgen, wie sich die Tiere auf den Winter vorbereiten.

Jeder Bär entwickle laut Johnson eigene Strategien beim Fischfang. Manche Bären tauchen nach Lachsen, andere warten an Wasserfällen, erzählt der Ranger, der fasziniert ist von den verschiedenen Persönlichkeiten der Bären.

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Warum der dickste Bär gewinnt

Die Aktion wirkt lustig, für die Bären ist die Gewichtszunahme allerdings überlebenswichtig. Während des Winterschlafs verlieren die Tiere nach Angaben des Rangers rund ein Drittel ihres Körpergewichts. Deshalb müssen sie sich im Sommer und Herbst möglichst große Fettreserven anfressen.

Fett zu sein bedeutet Überleben. Es bedeutet Erfolg und Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, den Winter zu überstehen. „ Matt Johnson, Ranger im Katmai-Nationalpark

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Ausgewachsene männliche Braunbären wiegen zu Beginn des Sommers oft zwischen 300 und 400 Kilogramm. Bis zum Herbst können sie noch einmal deutlich zulegen und mehr als 500 Kilogramm erreichen, so der Ranger.

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Lachse als wichtigste Nahrung der Bären

Die Gewichtszunahme der Bären hängt direkt von den Lachsbeständen ab. Die Fische liefern einen Großteil der Kalorien, die die Tiere für den Winter benötigen.

Der Rekordhalter ist der Bär Otis. Ich glaube, er hat innerhalb von fünf Stunden 42 Lachse gefressen. Ein einzelner Lachs liefert etwa 5.000 Kalorien. „ Matt Johnson, Ranger im Katmai-Nationalpark

Im vergangenen Jahr wurden im Katmai-Nationalpark besonders große Lachsbestände verzeichnet. Auch deshalb gibt es laut Johnson dieses Jahr im Katmai-Nationalpark ungewöhnlich viele Bärenjunge, darunter sogar Drillingswürfe.

Quelle: C. Loberg

Fat Bear Week: Unterhaltung und Naturschutz

Der Katmai-Nationalpark zählt laut Johnson zu den letzten Regionen der Welt mit einer besonders großen Braunbärenpopulation. Das Schutzgebiet umfasst mehr als 16.000 Quadratkilometer Wildnis und ist damit etwa so groß wie die Nationalparks Yellowstone und Yosemite zusammen. Durch seine Gletscher, schneebedeckten Berge und kaltes Wasser bietet der Park ideale Bedingungen für Lachse und Bären.

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Langfristig könnte jedoch der Klimawandel zum Problem werden. Lachse sind auf kaltes Wasser angewiesen und reagieren empfindlich auf steigende Temperaturen. Gehen ihre Bestände zurück, habe das Folgen für die Bären und letztlich auch für uns Menschen, sagt Ranger Matt Johnson.

Die Verantwortlichen der Fat Bear Week wollen deshalb nicht nur unterhalten, sondern auch Wissen vermitteln.

Das Hauptziel der Fat Bear Week ist es, Aufmerksamkeit zu schaffen und Zuschauende auf der ganzen Welt über den Park und die Bedeutung dieses intakten Ökosystems aufzuklären. „ Matt Johnson, Ranger im Katmai-Nationalpark

So wird aus einem Wettbewerb um den dicksten Bären zugleich eine Aktion für mehr Umweltbewusstsein. Denn die Zukunft der Bären hängt nicht nur von ausreichend Fettreserven für den Winter ab, sondern auch davon, ob Menschen sich für ihren Schutz und den Erhalt ihrer Lebensräume einsetzen.

Quelle: C. Loberg