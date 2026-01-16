  3. Merkliste
  4. Suche
Nachrichten in Bildern

IGW-Historische-Bilder

Historischer Rückblick auf 100 Jahre Grüne Woche

|
1928, In traditioneller Tracht zeigen Flachspinnerinnen aus dem Spreewald ihr Können
1931, Das ließ das Holzfällerherz höher schlagen: die erste Kettensäge
1953 – Ein Besuchermagnet der Grünen Woche ist diese automatische Eiersortiermaschine
1968, Vizekanzler und Bundesaußenminister Willy Brandt besucht auf seinem Rundgang über die Internationalen Grünen Woche Berlin die Ländergemeinschaftsschau Kenias
IGW 1982 Tierhalle
2010, Rundgang Platzeck Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg und Jutta Lieske, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft am Stand des Ausstellers Gut Kerkow
IGW 2014 - Estlands Landwirtschaftsminister S.E. Helir-Valdor Seeder freut sich über eine gelungene Präsentation seines Landes auf der Grünen Woche 2014.
Riesenlandmaschine

Spinnerinnen aus dem Spreewald

Flachspinnerinnen aus dem Spreewald zeigen 1928 Ihre traditionelle Arbeit.

Quelle: Messe Berlin GmbH